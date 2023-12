Pracownicy TVP przerwali milczenie. Ujawniają, jak zachowywała się Holecka. "Zajęła się pieniędzmi dla siebie i uciekła"

Zmiany w TVP nadchodzą wielkimi krokami. Wybory w teorii po raz trzeci z rzędu wygrał PiS , jednak z uwagi na większościową opozycję utworzoną przez Platformę Obywatelską, Lewicę i Trzecią Drogę to dawna opozycja będzie rządzić. Nowy rząd został już zaprzysiężony, co równa się wielkim zmianom, również w Telewizji Polskiej.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że część pracowników, którzy na przestrzeni minionych lat odpowiadali za materiały sprzyjające prawicy, planuje odejść z TVP. Ma to wynikać z tego, że po możliwych wprowadzonych zmianach zostaliby zwolnieni dyscyplinarnie. Do tego grona ma należeć między innymi Danuta Holecka , która jako szefowa "Wiadomości" ponoć pozostawiła swoich podwładnych samych sobie.

Pracownicy TVP gorzko o Danucie Holeckiej

Nie zostawia się tak ludzi, nie traktuje się tak ludzi, tak jak to robi Danuta Holecka. Ludzi poznaje się po tym, jak kończą. A ona niestety uciekła z okrętu. Bardzo nas rozczarowała. Przecież niedawno w tygodniku "Sieci" zapewniała, że będzie do końca. To wszystko okazało się kłamstwem. Jest to bardzo przykre - mówi osoba związana z "Wiadomościami".