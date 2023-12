Danuta Holecka zniknęła z "Wiadomości", ale odnalazła się w TVP Info. Doszło do burzliwej wymiany zdań: "Ale co mi pan WMAWIA..."

Normalny 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do zachowań i zapisów antysemickich przyczynił się niejaki Jaki , co doprowadziło do ostrych reakcji Izreale i USA. Pan Czarnek obciął instytutowi , w którym pracowała pani prof. Barbara Engelking finansowanie, bo nie podobały mu się wyniki badań nad Holokaustem. PiS wpieral finansowo "narodowców" a antysemitę Bąkiewicza umieścił na swoich listach wyborczych. Teraz oczywiście Czarnek i Witek udają , że PiS nigdy nie był antysemicki. Był i nie reagował na ekscesy Brauna. Jedyną "wadą" pana Brauna był fakt, ze nie nosił w pandemii maseczki! I za to był karany przez panią Witek, nie za antysemickie teksty i zachowania. Oczywiście tchórze i złodzieje przylepieni do stołków winią innych.