Zniknął sygnał TVP Info! Nie działa również strona internetowa

Chwilę po godzinie 11:00 doszło do nieoczekiwanej sytuacji - TVP Info przestało nadawać. Obecnie na ekranach telewizorów wyświetla się stacja TVP1. Na ten moment nie jest jeszcze jasne, co stanowi przyczynę tej sytuacji.

Rewolucja w TVP

Warto w tym miejscu podkreślić, że w środę do mediów dotarły informacje, iż minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz rady nadzorcze. We wtorek natomiast Sejm przyjął uchwałę dotyczącą przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Politycy PiS wyruszyli do siedziby TVP, by - jak twierdzili - "bronić demokracji". Protest trwał całą noc.