Tak wyglądała nocna "obrona" TVP przez PiS: Matyszkowicz obok Kaczyńskiego, Suski na krześle za 17 tysięcy, Terlecki z wuwuzelą (ZDJĘCIA)

We wtorek Sejm przyjął uchwałę dotyczącą przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Z mównicy z obu stron politycznej barykady padały ostre słowa, jednak podczas głosowania na sali zabrakło sporej części polityków PiS. Gdzie się podziali? Otóż oddać kontroli nad TVP nie zamierzają, więc pojechali "bronić" mediów publicznych w gmachu na Woronicza . Wszystko oczywiście w obronie, jak to określają, medialnego pluralizmu.

Jak informuje Radio ZET, decyzją Jarosława Kaczyńskiego , który osobiście zjawił się we wtorek w godzinach nocnych w siedzibie TVP na Woronicza, posłowie PiS mają pełnić w gmach 10-osobowe dyżury. Dziennikarze i publicyści oceniają ruch polityków tej formacji niemal jednoznacznie, wskazując, że to najlepszy dowód na upolitycznienie tej instytucji. Działacze Zjednoczonej Prawicy niespecjalnie się tym jednak przejmują.

To, co działo na Woronicza, udokumentował między innymi dziennikarz TVN24 Artur Molęda. W serii wpisów na Twitterze (X) zaprezentował opinii publicznej kilkanaście zdjęć i nagrań, dzięki którym wiemy, jak wyglądała nocna "obrona" TVP przez PiS. Było zdecydowanie ciekawie: politycy tłumnie zjechali do gmachu Telewizji Polskiej, gdzie przeprowadzili naradę z udziałem kluczowych działaczy partii.