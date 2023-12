Marek Czyż zabrał głos po debiucie "19.30". Przeprosił widzów i zwrócił się do polityków PiS: "Niczego nie straciliście"

Marek Czyż przeprasza widzów

Muszę was przeprosić na tym etapie za techniczną jakość tego, co wam proponujemy. Na razie inaczej się nie da. Ale wierzcie mi, że już niedługo zaproponujemy wam coś, co naprawdę będzie zasługiwało na waszą uwagę - zapowiedział.

Czyż podziękował także za ogrom uwagi, jaką widzowie poświęcają "19.30". Przy okazji wyraził nadzieję, iż zainteresowanie to nie wynika jedynie z ciekawości, lecz również z faktu, że widzowie uwierzyli w obietnice redakcji. Dziennikarz przypomniał tu swój środowy komunikat, w którym obiecał "czystą wodę" zamiast "propagandowej zupy", zapewniając, że redakcja serwisu traktuje tę zapowiedź niezwykle poważnie. Następnie zwrócił się do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Marek Czyż złożył obietnicę politykom PiS i prawicy

To jest też mój apel, odezwa do zwolenników i przedstawicieli naszej polskiej konserwatywnej prawicy. Niczego nie straciliście, nikt wam niczego nie odebrał, naprawdę - powiedział.

Będziecie mieli, nadal macie takie same prawa jak wszyscy inni przedstawiciele polskiej polityki. Możecie przychodzić, będziecie zapraszani, możecie być gośćmi naszych programów, możecie opowiadać swoje historie, możecie się chwalić swoimi osiągnięciami. Wierzcie mi, my to wszystko opowiemy, naprawdę. Obiecuję wam, że tu się nic nie zmieni. Zmieni się jedno. Już nigdy żaden "dziennikarz" nie potraktuje polityka w studiu tak, jak to się zdarzało jeszcze kilkanaście dni temu. To wam mogę obiecać. Także wam, przedstawicielom polskiej konserwatywnej prawicy - dodał.