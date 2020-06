Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chwali się zdjęciem z synem. Fani są zgodni: "CAŁY TATA" (FOTO)

Mag 43 min. temu zgłoś do moderacji 11 8 Odpowiedz

Czemu ci ludzie opisują takie zwyczajne rzecze , które przeżywa każdy kto ma dzieci, ale które nie interesują nikogo oprócz rodzica tego konkretnego dziecka. Z tej nowej serii ślubu ta parka też się udziela - co na obiad, ile to prania! Ludzie jak nie macie nic ciekawego do powiedzenia czy pokazania to darujcie sobie te śmieszne konta!