Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski promują razem spektakl. Niezręcznie? (ZDJĘCIA)

Aniela 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Mój brat jest załamany. Narzeczona rzuciła go dla kobiety. Był w niej taki zakochany. Czekali z seksem to ślubu, bo powiedziała mu, że chce pójść "czysta" do ołtarza. Był z niej taki dumny. A teraz z mieszkania wychodzi tylko do pracy. Nawet zakupów sobie nie robi, tylko siedzi i rozpacza. Na dodatek wszyscy wokół znają powód ich rozstania i patrzą na niego współczującym wzrokiem co go jeszcze bardziej dobija. Ale ja nie mam do niej pretensji. W końcu odważyła się być sobą. Szkoda tylko, że prawie 4 lata mojego brata zwodziła.