Adriana Kalska snuje gorzkie refleksje: "Kiedy zastanawiasz się, czy może być gorzej..." (FOTO)

Zacznijmy od tego że ona nie jest jakąś super aktorką. Co nie jest też osoba o której warto gdziekolwiek pisać bo przecież ona praktycznie niczego wielkiego nie osiągnęła po prostu miała bardzo duże szczęście że przyjęto ją do m jak miłość... No umówmy się ale gdyby nie ten serial to nie dostała by żadnego angażu gdziekolwiek, A co do samego Mikołaja.. to moim zdaniem to już jest po prostu cyrk on zmienia te dziewczyny jak rękawiczki a one dalej drgnął do niego...