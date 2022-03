Adriana Kalska składa WYMOWNE życzenia z okazji Dnia Mężczyzn. Wbiła szpilę Mikołajowi Roznerskiemu?

Monia 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Wiem, co ona przeżywa. Pracować z kimś, z kim własnie się rozstałaś, to dramat. Miałam to samo ze swoim eks mężem. Nie jest to przyjemne, w dodatku wszyscy wokół patrzą i komentują. I czekają, kiedy jakaś drama będzie...