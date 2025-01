Adriana z "Top Model" też musiała pozwać własnych rodziców. Od 1,5 roku czeka na proces: "To dalej temat tabu i niezrozumiały dla ludzi"

Rodzice maja na głowie zabezpieczenie bytu rodzinie, zakupy, rachunki, walka z chorobami, stresem i jeszcze dzieciak ci przyjdzie i powie ze ma inna płec i jakby problemów było tym rodzicom mało to jeszcze to. Biedni rodzice, im trzeba współczuć. To nie oni przeciez w szpitalu ustalili płec ,że się urodził chłopak ,a sie okazło ze to była dziewczynka. No miało dziecko przerośnięta łechtaczkę i mysleli ze to chłopczyk, wisi cos to chłopczyk i poszło. No bo przeciez jak inaczej moze byc? Chybaze faktycznie był hłopczyk i jest chłopczyk a z czasem ten chłopczyk mówi,że jednak w głowie jest dziewczynką. No to o co chodzi? człowiek z boku piwie, wez człowieku zajmij sie robotą to zapomnisz o głupotach. A jednak taka osoba cos w tej głowie ma ze my osoby które są powiedzmy normalni uznajemy tamtych za chorych,wynaturzonych czy nawet zaburzonych. No bo to jest swego rodzaju odmienność, w genach cos było nie tak,to szeroki zakres nauki, powoli w to medycyna zacznie wchodzić i duzo takich dzieci z tym nie wiem schorzeniem, czy jak tam zwał. To problem dziecka i rodziców i bardzo trzeba współczuc rodzicom. Co jednak mają zrobic? kochają, wspierają, płaczą i czekają co dalej.