Adriana Hyzopska z "Top Model" została TRANSFOBICZNIE potraktowana przez policjanta: "Ta pani okazała się chłopem" (WIDEO)

Adriana Hyzopska została poniżona przez funkcjonariusza policji

Naczekałam się na tej policji równe pięć godzin, zanim zgłosiłam to zaginięcie. Wszystko było cacy do momentu, w którym zostałam wezwana. Policjant, który mnie przesłuchiwał był starszy. (...) Jego podejście do mnie było już od samego początku oschłe. Zachowywał się mega dziwnie, ale stwierdziłam, że miałam różne sytuacje z ludźmi, więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Nagle zaczął rzucać tekstami, że oni tutaj na komendzie mają wyrobione zdanie o takich osobach, że mają przypadek takiej osoby na Woli, która jest okropna. No i słuchajcie, zaczęło się. Musiałam zdać relację, jak to się stało. On na mnie patrzy i mówi do mnie: "no coś w tej bluzce to ci odstaje". Nie wiedziałam co mam powiedzieć, czułam się tak bezradna... - przedstawiła widzom TikToka swe przykre doświadczenia.