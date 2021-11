Adrianna Eisenbach z "Królowych życia" prezentuje twarz BEZ TATUAŻY (ZDJĘCIA)

Celebrytka postanowiła zakryć zdobiące jej oblicze tatuaże przy pomocy starannie wykonanego makijażu. Cały proces starannie udokumentowała na TikToku, z którego dowiadujemy się, że w ramach wyzwania wykorzystała w tym celu aż 100 (!) warstw podkładu. Ada przyznała, że podjęła się eksperymentu w związku z ciągłymi pytaniami fanów. Jak jednak zdradziła, efekt niespecjalnie przypadł jej do gustu.

(...) Jak ja bym wyglądała, gdybym tatuaży nie miała? To jest tak częste pytanie, a ja nigdy nie mam odpowiedzi na nie. Już się tak do nich przyzwyczaiłam, że jak tego TikToka zrobiłam, to aż sama się przestraszyłam. Nie podoba mi się ta moja twarz niewytatuowana. Jest taka nijaka, jakby była niewyspana. Blada, niewyraźna, zwyczajna i poważna - napisała na Instagramie.