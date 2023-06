Adrianna Eisenbach z "Królowych Życia" ZARĘCZYŁA SIĘ z młodszym o 30 lat chłopakiem! (ZDJĘCIA)

Adrianna z "Królowych Życia" pokazała moment zaręczyn

Zaręczyny w Kapadocji, na punkcie widokowym, gdy wszystkie balony uniosły się do góry, podziwiając wschód słońca, piękne kolorowe widoki… Nagle podszedł do mnie David i uklęknął… Nie wiedziałam, co się dzieje, nie spodziewałam się tego co usłyszę i zobaczę. Patrząc na mnie z ogromnym uśmiechem i łzami w oczach, trzymając pierścionek w rękach, powiedział do mnie tak piękne słowa, których nigdy nie zapomnę. Zapytał mnie na końcu, czy chcę zostać jego żoną i ja odpowiedziałam: "TAK". Wpadliśmy sobie w ramiona… W tym momencie zapomnieliśmy o całym świecie. Tak jakbyśmy byli tylko my sami z tymi kolorowymi balonami… Kocham Cię - czytamy na profilu wydziaranej celebrytki.