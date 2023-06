Adrianna z "Królowych życia" została OKRADZIONA! "Po prostu za***ali porsche z garażu"

Adrianna z "Królowych życia" została okradziona

Kochani, wróciliśmy z urlopu i jest niespodzianka. Ukradli mi Porsche. Nie wiem, co mam powiedzieć. Po prostu z****ali z garażu. Przepraszam za słownik. Została tylko jakaś taka część, którą nie wiem, czy nie mogli uruchomić tego auta, czy co. To już jest po prostu hit, żeby z garażu ukraść auto. No teraz policja. Czekamy - mówiła Adrianna na swoim Instagramie.