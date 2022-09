Adrianna Eisenbach z "Królowych Życia" zmieniła się NIE DO POZNANIA! Jak wyglądała, zanim stała się "najbardziej wytatuowaną Polką"? (ZDJĘCIA)

Felo 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Jak widzisz rdzennego Afrykańczyka z glinianym spodkiem w papie i wargą rozciągniętą do jaj lub jak widzisz Hindusa ,który patykiem rozciąga worek mosznowy do ziemi ale tatuaże są dla Ciebie okropne ojojojo obrzydliwie, ojej jak ona wygląda ochhhh ?!!!! Masakra ,ale się oszpeciła. Ale wy ludzie jesteście beznadziejni !!!!!! Wstyd mi za wszystkich co walą takie denne komentarze. To baranie jeden po prostu własna ekspresja lub indywidualność masz z tym problem zwykły szary człowieczku ,który chodzi do pracy 7 .00 - 15.00 żre w domu obiad i siedzi przed TV i to całe jego życie w weekend może kino w niedziele kościół w wakacje wczasy w ośrodku zakładowym. Oto WASZA smutna rzeczywistość i szare życie a tu przynajmniej kolorowo i jest na co popatrzeć !!!!!! Tak 3 MAJ