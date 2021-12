Adrianna z "Królowych Życia" ROBI TEST CIĄŻOWY na oczach internautów: "Chyba źle NASIURAŁAM"

Zobacz także: Sylwia Peretti: Wszystko to, co mamy z mężem, zawdzięczamy wyłącznie swojej ciężkiej pracy.

Adrianna idzie po test ciążowy. No to zobaczymy, czy będę tatą. Aż mi się ręce trzęsą - relacjonował potencjalny młody tata.

Chyba źle nasiurałam . Nie ma nic. Chyba nie umiem robić testu. Ubierasz kurtkę i idziesz po nowy test. Okres mi się najbardziej spóźnia . Chcę wiedzieć, czy to wszystko spowodowało to zatrucia. Ja nigdy brzucha nie miałam - mówiła dalej Adrianna, prezentując swój faktycznie zarysowany brzuszek.

Ja pie*dziele. Jezus Maria. Matko święta. Jak to dziecko by było hejtowane. Jak my jesteśmy hejtowani. Już jesteśmy na maksa na tym TikToku. Ja wiem, że jak mnie ktoś hejtuje, to ja się tym nie przejmuję. Ale moją rodzinę, moją mamę, czy Dawida, to jest dla mnie takie straszne. Nie chcę sobie w ogóle wyobrażać, Jezu - komentowała wyraźnie rozemocjonowana Eisenbach.