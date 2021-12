50-letnia Adrianna z "Królowych życia" RADZI w bikini: "Nie dajcie się ograniczać wiekowo, żyjcie odlotowo" (ZDJĘCIA)

Gdzie jest taki paragraf czy przykazanie, że po 50-tce coś jest zabronione i wszystkie marzenia skreślone. Kto narzuca ubiory, kto ocenia zachowanie i jak czujemy się dalej młodzi, to co wtedy się stanie? Nie wolno się śmiać, być radosnym, bo przeżyliśmy pięćdziesiąt razy wiosny. Facet w tak zwanym podeszłym wieku z siwymi włosami i grubymi portfelami to facet z doświadczeniem. Jemu wolno mieć sportowe ubrania, krótkie spodenki i młodą laskę, która na jego koszt trzy razy w ciągu dnia zmienia sukienki. On szasta kasą na lewo i prawo i wszyscy biją mu brawo. Kobieta z siwymi włosami znaczy zaniedbana. Pokaże trochę ciała to zaraz poje**na. Ma zmarszczki, nie stosuje botoksu to wygląda tragiczne staro, a jak stosuje medycynę estetyczną to kompleksy jej wmawiają - rozprawiała poetycko.