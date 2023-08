Adrianna Sułek WZIĘŁA ŚLUB! "Dziękuję, mężu, za DOŻYWOCIE na miłość" (ZDJĘCIA)

Yyyy 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

No nie wiem, parę miesięcy temu płakała ze zdobyła 2 miejsce na ms i ja płakałam z nią, bo ona tak to przeżywała i zarzekala się, że pobije rekord świata, że na kolejnych ms będzie pierwsza, tak samo na olimpiadzie. A tu cyk dziecko zaraz przed dwoma najważniejszymi imprezami i u szczytu kariery 😆 sorry, ale ja się czuje jak frajer, że jej tak kibicowałam. Po co gadała o zlocie olimpijskim, że to cel nr 1? BTW myslalam że branie na szybko ślubu bo dziecko wyszlo już kultury