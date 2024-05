Adrianna z "Królowych życia" OBURZONA wizytą w luksusowej kawiarni: "Mając tatuaż LV na czole, musiałam stać trzy godziny w kolejce" (WIDEO)

Realista 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No to już pewnie zarezerwowała termin w salonie tatuażu żeby przykryć to logo. Ja bym jej sugerował Biedronkę tam ostatnio się długo czeka w kolejkach. Chociaż ona pewnie jako królowa życia kupuje w żabce, a tam już kolejki raczej krótkie.