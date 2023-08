Adrianna z "Królowych życia" wyszła za mąż za 30 lat młodszego partnera! "Wiedzieliśmy, że to będzie piękny moment" (ZDJĘCIA)

Moni 4 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jaką trzeba mieć krzywdę w sobie, żeby, po pierwsze tak się wytatuować( jest to ohydne i jeszcze ktoś to promuje🤦‍♀️), po drugie, wziąć sobie za męża dzieciaka. Ok, rozumiem, to ma być ta nasza wolność, róbta, co chceta, bez żądnych konsekwencji!