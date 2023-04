AFERA NA SZCZYCIE: Sandra Kubicka o wywodach Caroline Derpieński: "Moje uszy krwawią". Ukochana 60-letniego milionera odpowiada!

Sandra Kubicka uderzyła w Caroline Derpieński i zaapelowała do kobiet

Sama byłam kiedyś modelką i ocknęłam się w odpowiednim czasie. Jeżeli chcesz być szanowaną osobą, to nie możesz opierać się tylko na swoim wyglądzie... Zrozumiałam bardzo wiele rzeczy, do których musiałam po prostu dojrzeć i dorosnąć. Kiedyś ekscytowałam się torebką, a dziś cieszę się, że idę do firmy i mam stabilne życie. Dziś najważniejszym dla mnie komplementem jest to, gdy ktoś mi mówi, że jestem mądra, a nie piękna . Takie wartości przekazujmy naszym dzieciom. Kochane moje, błagam, nie słuchajcie tej kobiety . Bycie "znaną" to nie jest sukces. Liczba followersów na Instagramie nie jest wyznacznikiem tego, czy jesteście lepsi, czy gorsi. (...) Chwalenie się pieniędzmi swojego partnera - tego nie skomentuję. Bo skąd ma pieniądze, skoro mówi, że nie musi pracować? A uroda... PRZEMIJA. (...) Moje uszy krwawią (...) - apelowała Kubicka.

Caroline Derpieński odpowiedziała Sandrze Kubickiej. Padły mocne słowa

Ja zostałam celebrytką w Stanach ciężką pracą, a w Polsce jestem sobą (...). Jeżeli chodzi o panią Sandrę i jej zarzuty o braku edukacji u mojej osoby, to chcę zaznaczyć, iż skończyłam pełną edukację w Polsce, nawet związaną ze szkołą muzyczną w klasie fortepianu. Obecnie jestem studentką biznesu (...). Szczerze mówiąc, powinnam olać atak z jej strony, ponieważ ona tylko czeka na mój ruch, żeby zdobyć artykuły (...). Poza tym, wracając do tematu pieniędzy, nie chwalę się pieniędzmi mojego partnerem, a moimi, co jest największą różnicą pomiędzy mną a panią Sandrą. Jak widać, ta pani również nie ma dystansu do siebie (...). Nie jestem żadnym eksperymentem społecznym, za kilka dni wracam do Stanów, a pani zostanie w Polsce. Jedyne co jej zostało, to tylko nędzna próba wybicia się na młodej dziewczynie sukcesu - grzmiała Derpieński.