Caroline Derpieński mówiła, że "przyczepi sobie NARZĄD MĘSKI". Teraz publikuje sprostowanie: "To zaszło za daleko"

Caroline Derpieński odniosła się do komentarzy, że wygląda jak mężczyzna

Sława ma swoje blaski i cienie. Przekonała się już o tym rozchwytywana Caroline. W rozmowie z reporterką Jastrząbpost Derpieński odniosła się do komentarzy Polaków, którzy twierdzą, że modelka wygląda jak mężczyzna. Zrobiła to jednak w dość zaskakujący sposób...

Caroline Derpieński opublikowała sprostowanie. Tak tłumaczy się ze słów o "doczepieniu narządu męskiego"

Na koniec mojego pobytu w Polsce chciałam w rozmowie z jedną redakcją zażartować z osób, które pisały o mnie hejty-głupoty, że ich zdaniem wyglądam jak facet. Nie powiem, trochę to wzięłam do siebie, ponieważ tych komentarzy były w sumie setki tysięcy. Postanowiłam postawić na śmieszny akcent na koniec mojego pobytu, związany z męskością i zmianami, jednak z tego, co widzę, nie zostało to odebrane z dystansem i pozytywnością. Zaszło więc to za daleko. Nie chcę szerzyć hejtu związanego z męskością ani w ogóle hejtu - podkreśliła celebrytka.