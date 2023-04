Julia Wieniawa kpi (?) z wywodów Caroline Derpieński. Ukochana milionera bez ogródek: "Julka okazuje swoją ZAZDROŚĆ"

Aaa 11 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Obawiam się, że Pani Karolina Derpienska celowo mija się z prawdą opowiadając o swoim życiu.. trochę to wygląda jakby próbowała wykreować postać coś pomiędzy Dodą (obstawiam, że niedługo wróci z napompowanym biustem) a Joanną Krupą. (niepolski akcent) tyle tylko, że wchodząc na jakiś wywiad gdzie Pani Karolina wypowiada się w języku angielskim to ten jej język jest bardzo słaby. -W sensie jej język angielski więc po co ten dziwny akcent gdy mówi po polsku? To po pierwsze. Następna sytuacja - jakiś czas temu płakała i nagrywała jak to jest źle i jaka jest poniżona i te pieniądze nie są warte tego poniżenia ( szczerze wątpię, że zarabia miliony. Nie wygląda tak. Nie zachowuje się tak i jej sposób bycia bardziej sugeruje na escort. Co najgorsze - to tak bije po oczach, że wydaje się, że wręcz nie tylko Pani Karolina ale i portale plotkarskie promują taką ścieżkę 'kariery' zaklinając rzeczywistość.) Życzę aby przyszły czasy by młode dziewczyny zaczęły mieć lepsze bohaterki i wzorce jak i również aby Pani Karolina odnalazła lepszą drogę bo jest jeszcze młoda <3