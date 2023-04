Celebrytki na Elle Style Awards: Maffashion w tiulu, jeansowa Magdalena Różczka i cała na biało Caroline Derpieński (ZDJĘCIA)

W czwartkowy wieczór nadarzyła się kolejna okazja do tego, by gwiazdy nieco poobcowały z blaskami fleszy. Chodzi oczywiście o galę Elle Style Awards 2023, która przyciągnęła całą warszawską śmietankę towarzyską. Skorzystać z zaproszenia nie omieszkali m.in. Maffashion, Patricia Kazadi, Małgorzata Foremniak, Magdalena Różczka, Caroline Derpieński czy Qczaj. W związku z tym, że była to impreza magazynu modowego, na czerwonym dywanie odbyła się niemała rewia mody.