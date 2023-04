Marianna Schreiber dalej umoralnia Caroline Derpieński: "MÓWIĘ PRAWDĘ". Jest już pierwszy ban...

Jeszcze kilka tygodni temu mało kto w Polsce (i na świecie) kojarzył Caroline Derpieński. To zmieniło się po udziale celebrytki w imprezie Pudelek Pink Party i kilku innych branżowych eventach. Polka mieszkająca na co dzień w Miami chętnie rozmawia z dziennikarzami, zdradzając kulisy życia u boku 60-letniego milionera.

Wygląda na to, że w krótkim czasie Caroline Derpieński zdążyła doczekać się pierwszych nieprzyjaciół w show biznesie. Jej wywiady w wymowny sposób skomentowała już między innymi Julia Wieniawa, pisząc "LOL".

Do coraz śmielszych wypowiedzi Derpieński odniosła się też Marianna Schreiber. Niedoszła "tap madl" i aspirująca posłanka uznała, że oczach modelki musi być "olbrzymim biedakiem". Poszło o wywiad, w którym Caroline przyznała, że "nie wychodzi z domu, jak ma na sobie mniej niż 50 tysięcy dolarów".

Marianna Schreiber komentuje wypowiedzi Caroline Derpieński

Schreiber nie powiedziała ostatniego słowa w tej sprawie. Żona ministra odniosła się do artykułu na Pudelku i podkreśliła, że w nikogo "nie uderza" i nie atakuje. Tak zaczęła długi wpis...

Mówię jedynie prawdę. To bowiem cholernie destrukcyjne zachowania, które chcąc nie chcąc (zakładam, że Pani Karolina może nie zdawać sobie z tego sprawy) wpajają nastolatkom, żeby myśląc o godnym życiu, miały przed oczami starszych miliarderów i sztuczny wygląd (przepraszam, ale to słowa Pani Karoliny, a nie moja opinia) - czytamy.

Dalej liderka partii "Mam dość" przypomniała skromnie, że sama pochodzi z domu, w którym nie było pieniędzy. Sukces zawdzięcza sobie i ciężkiej pracy.

Z roku na rok było mnie stać na więcej. Poziom mojego życia podnosił się, ale to nie pieniądze i dbałość o swój wygląd, ubiór, samochód i mieszkanie podniósł moją samoocenę, moją wartość. To pozory, które są przykrywką dla wnętrza, które często cierpi. To odbudowanie tego właśnie wewnętrznego "ja" jest tu NAJWAŻNIEJSZE - przekonuje.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Pudelek Pink Party

Caroline Derpieński zareagowała na słowa Marianny Schreiber

Na koniec swojego wywodu niespodziewanie nawiązała do tego, jak Małgorzata Rozenek epatuje luksusami w mediach społecznościowych. Przy okazji pochwaliła ją też za wykorzystywanie zasięgów do walki o dofinansowanie do in vitro. Nadążacie?

Rozumiem i nie zabraniam, bo te osoby same na to zapracowały, to jest ich, mają do tego prawo i nikt za nich życia nie przeżyje, ale błagam - pokory - zaapelowała na koniec.

Niedługo po publikacji wpisu Schreiber poinformowała obserwatorów, że Derpieński zablokowała ją na Instagramie.

To koniec czy dopiero początek medialnych potyczek Caroline?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.