Afera o "Agnieszkę". Anna Wyszkoni odpowiada na zarzuty Adama Konkola: "Każdy ma prawo ten utwór wykonywać"

Równie dobrze mogłby pozwać ludzi, którzy śpiewają na domowkach. No ale tu chodzi o hajs, którego domaga się Konkol. Przecież żyje z tantiem. Mało mu? Pewnie wszyscy chcą wokalistkę Wyszkoni, a Łez nie biorą już pod uwagę. Swoją droga on pisze super teksty i melodie. Jak druga Osiecka. Kiedyś niejaka Alexandra Jabłonka (ta od „Popłyniemy daleko, naszych marzen rzeką”) wydawała hit za hitem. Wydała super płytę. 3 teledyski z jego utworami. Kariera prężnie działała. No ale im wszystkim na kasie zależało. I jej i niemu. Ale zaczęli fikać i się sądzić nawzajem. Zapomniała ze to autor producent rozdaje karty? Przecież mogła zarabiać na koncertach. Podobnie i Mandaryna. Podobno niemieccy producenci tak ja wykiwali, że nic nie ma z tych pieniędzy prócz kasy z koncertów. Obraziła się, a oni przestali wydawać jej hity. Ostatnio nagrała coś z nimi w czasie pandemii, ale te nagrywki nie wypuścili, bo była jakaś wielka drama. Z Wiśniewskim tez się skonfliktowali, który był jakiś czas jej menadzerem. I tak to jest, jesli chodzi o pieniądz. Może warto schować wszelkie dramy do kieszeni i nagrywać dla fanów to co lubią. Przecież i tak zarabiają pieniądze, o jakich przeciętny Kowalski może śnić.