Afera o petardy na antenie Polsatu. Stanowcza reakcja Agnieszki Gozdyry na słowa posła Konfederacji: "PROSZĘ WYCISZYĆ pana Sośnierza"

Z jednej strony niby przyzwyczailiśmy się do poziomu prowadzenia debaty przez członków Konfederacji. Z drugiej jednak co jakiś czas skrajnie konserwatywna formacja wciąż jest w stanie nas zaskoczyć. Naprawdę nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. A to interwencja z gaśnicą, a to nawoływanie do strzelania w Sylwestra, żeby straszyć zwierzęta.