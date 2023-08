Posłanka Konfederacji broniła jedzenia psów. Wzburzona Ewa Chodakowska reaguje: "NIEDOBRZE MI SIĘ ROBI"

StopInflu 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Czy naprawdę influencerom już tak odwaliło, ze mówią, ze trzeba im dziękować za to co dla NAS robią? Przecież to jest kpina. Zarabiają na nas krocie, wciskając byle gowna, w postaci wszystkiego co da się zareklamowac, a jak ostatnimi czasy widzę ich story z wyrzutami, ze mało serduszek, lajkow to aż sie łapie za głowę, ze piszą wprost, ze mamy być wdzięczni, za co? Ratujecie życie? Zmieniacie nasze życie na lepsze? Za co pytam ⁉️❗️❗️dotyczy wieluuuu influ, ale szczególnie jednej influ z poznania.. dramat ❗️