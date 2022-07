Ewa Chodakowska paraduje z pupilem po Warszawie w stylizacji za prawie 10 tysięcy, po czym znika, odjeżdżając samochodem wartym MILION (ZDJĘCIA)

Ewa Chodakowska od lat spełnia się w roli "trenerki wszystkich Polek" . Celebrytka może pochwalić się wyjątkową smykałką do biznesu, co chwile znajdując kolejne sposoby na mnożenie swojego i tak już pokaźnego majątku . 40-latka ma bowiem firmę cateringową, hotel w Grecji, a także jest w trakcie budowy swojego osiedla w Sanoku.

Ostatnie kilka dni nie należało do najłatwiejszych dla 40-latki, gdyż podczas jednego ze spacerów z psem, doszło do przykrego incydentu. Gnający rowerzysta, po nieprzeznaczonej dla rowerów drodze, zahaczył o smycz jej pupila i pociągnął go za sobą. Zapłakana Chodakowska opowiedziała o wszystkim na swoim InstaStories i na bieżąco informowała o stanie zdrowia Joe.