Ewa Chodakowska wspomina trudne początki w Londynie: "ZASUWAŁAM NA MOPIE. Pracowałam po 12 godzin na dobę" (FOTO)

Eos 6 min. temu

No i dobrze. Zrobiła kursy, mowa pomysł na siebie i poszło. Swoją droga to na mopie w Londynie zarabiała więcej niż nasi rodacy po studiach 😂😂😂 Jak ktoś mnie kiedyś zapytał ile chce zarabiać, powiedziałam, że 6 tys na obecna chwile to podstawa… Ale Ty nie masz studiów skończonych… No tak. Po studiach bez 10 000 to ja z domu nie mam zamiaru wychodzić. Ja się dziwie, ze Polacy tak dają sobą pomiatać: ceny te same co w Anglii, Niemczech, Włoszech czy Czechach, a zarobki czterokrotnie niższe. No ale jak lubią…