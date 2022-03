Ewa Chodakowska wysłała do Ukrainy... KONWÓJ z 20 tonami darów. "To naturalne, że chcemy pomóc"

24 lutego światem wstrząsnęła wiadomość o inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna wywołała kryzys migracyjny, którego skutki dotarły do Polski. Polacy zaangażowała się w pomoc sąsiadom, organizując zbiórki, a także oferując schronienie we własnych domach. Do pomocy tłumnie zaczęli przyłączać się celebryci, o czym zresztą dumnie informowali za pośrednictwem social mediów.