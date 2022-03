Ewa Chodakowska spaceruje z PUDELKIEM, zmierzając do auta za MILION ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Ego 43 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Nie przepadam za Chodakowską. Nie znaczy to jednak że tylko dlatego będę ją za wszystko krytykować. Uważam że stworzyła biznesowe imperium podziwiam. Też bym chciała jeździć takim Mietasem jak zdecydowana większość z nas. Ładne auto. Zapracowała na to dzięki wszystkim swoim fankom które dobrowolnie przyczyniły się do sukcesu finansowego Ewy więc Pudel za każdym razem nie podkreślaj jakimi drogimi furami jeżdzi i się nimi chwali. Lubi i stać ją to kupuje. Każdy z nas mają kasę też by spełniał swoje marzenia. Tylko pozazdrościć. Nie ma dzieci bo tak zdecydowała i dobrze to wyłącznie ich sprawa i nic nikomu do tego. Ma jak najbardziej prawo do korzystania z życia w taki sposób w jaki chce i tego jej zazdroszczę tak zwyczajnie. Może kasa szczęścia nie daje /czy aby na pewno/ ale bardzo ale to bardzo ułatwia życie i eliminuje stres związany z jej nie posiadaniem. Ewa masz fajne boty pewnie kosztowały sporo ale są bardzo fajne a psiunio to słodziak. Pozdrawiam