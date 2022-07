Zapłakana Ewa Chodakowska opowiada o wypadku jej psa na spacerze: "Rowerzysta POCIĄGNĄŁ Joe jakieś 15 METRÓW PO CHODNIKU"

Zibia 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niestety dramat rowerzyści jak mkną przez osiedla . Mojej sąsiadce psa tak pociągnął że ma ortezę biodra ...chuj jeszcze uciekł ale ludzie go dopadli. Ja mam owczarka więc jak wjechał nam w smycz to wygiął sobie rower :D chciałam wzywać policję ale on się bał bo wie że to tylko jego wina. Albo ścieżki albo osiedla . Jakieś regulacje! Tak samo na ścieżkach masz narysowane przejście to twoim obowiązkiem jest się zatrzymac a nie jedzą peletony! Karta rowerowa OC AC i sygnalizatory świetlne na ścieżkach bo to co jest w PL to jakaś samowolka