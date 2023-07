Maja Bohosiewicz pisze o zmarłym Kamilku i uderza w polityków Konfederacji: "Nie mieści mi się to w głowie"

Maja Bohosiewcz o polityce. Tak skomentowała przegłosowanie "ustawy Kamilka"

W niedzielne popołudnie Maja Bohosiewicz dość niespodziewanie opublikowała wpis na temat tzw. "ustawy Kamilka" , nazwanej tak na cześć tragicznie zmarłego chłopca zakatowanego przez swojego ojczyma. Celebrytka przybliżyła obserwatorom przebieg głosowania nad nowelizacją Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przyznała także, że choć do politycznego eksperta jej daleko, to sprawy dotyczące kobiet i dzieci są dla niej wyjątkowo ważne.

Większość z nas nie interesuje się na co dzień polityką - nie z ignorancji, jak sądzę, ale z bezsilności. (...) Polityka to dla mnie świat matactwa, kasy i najgorsza degrengolada i jedyne, o czym myślę, to o tym, aby ci, którzy mają nam służyć, postarali się chociaż nie utrudniać. Los dzieci i kobiet w potrzebie jest najbliższy mojemu sercu, nie mam zgody na przemoc w jakiejkolwiek postaci, na wykorzystywani siły fizycznej czy emocjonalnej. Wydarzyła się rzecz niesamowita, kiedy w trybie ekspresowym rząd przyjął ustawę prawie jednogłośnie, która ma zacząć bardziej chronić dzieci przed przemocą - tłumaczyła.