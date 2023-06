Maja Bohosiewicz z WYPASIONYM tortem świętuje urodziny syna: "Nie wiedziałam, że tak się da, ale jest lepszy od ideału" (FOTO)

Rozkmina 1 godz. temu zgłoś do moderacji 77 9 Odpowiedz

Zobaczcie kochani jaki flagowy przyklad na to ze kariera, uroda i nawet rodzina szczescia nie dają. Ta pani desperacko krzyczy w kazdym poscie „musicie mi uwierzyc ze jestem szczesliwa!” Robiac sobie kolejny zabieg znieksztalcajacy jej niegdys naturalnie ladna twarz, krzyczy nie podobam sie sobie! Jeszcze cos zmienie! Czeste posty o jak bardzo jest jej z jej mezem cudownie dobrze i jak to do siebie strasznie mocno pasuja a inni to napewno tak nie maja, krzyczy ze chyba tam nie zawsze jest kolorowo.. i wieczne przechwalanie sie takim pseudo luksusem. Niestesty golym okiem widac maaase kompleksow, a szkoda bo wcale nie musialaby ich miec :/ dziewczyny kochajcie siebie i nie zabiegajcie tak desperacko o atencje bo zal Was sie robi, zaslugujemy na cos wiecej🙏