Maja Bohosiewicz chwali się, że NIE MA ŻADNYCH STUDIÓW! "I tak pewnie bym zrezygnowała"

Ola 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Nie lubię jej jakoś szczególnie, ale co do stodiow to co z tego. Też nie mam. Bo mnie też nic nie interesowało, nie ciągnęło mnie do tego. Wielu ludzi chodzi na studia "bo wypada" a nie po wykształcenie, które często im się potem nie przydaje