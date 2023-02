Maja Bohosiewicz nazywa bezdomnego mężczyznę "ŻULEM", a potem kompromituje się "przeprosinami"

Mona 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie no rozwala mi to mózg... i to dorosła kobieta robi sobie zdjęcie bo gwiazda do Paryża pojechała ,po co robisz dziewczynki temu Panu zdjęcie ? Całkiem siadło wam od tych internetów już po co to ? Znasz jego historię wiesz że to choroba,piękny przykład dzieciom dajesz,czasami mam wrażenie że te gwiazdki specjalnie to robią aby było głośno nieważne jak ważne żeby pisali