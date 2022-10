Maja Bohosiewicz zachwala swoje silikonowe piersi: "Nie słyszałam NARZEKANIA". Chcieliście to wiedzieć?

W przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży, Bohosiewicz nie kryje się z tym, że korzysta z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Gdy mieszkała jeszcze w Dubaju z mężem i dziećmi, specjalnie przyleciała do Polski, żeby złożyć wizytę w swojej ulubionej klinice. Efektami naturalnie podzieliła się na Instagramie.

Matka dwójki dzieci ma za sobą także nieco bardziej inwazyjną ingerencję w ciało. Chodzi o operację powiększenia biustu , do której kilkukrotnie zdarzało się jej publicznie nawiązywać. W zorganizowanej niedawno serii pytań i odpowiedzi Maja raz jeszcze poruszyła temat swoich silikonowych piersi, gdy jedna z internautek zapytała ją, czy implanty mogą dawać niekomfortowe odczucia . Co na ten temat sądzi Maja?

Dla mnie bardzo wygodne i komfortowe. Pewnie inaczej czuje to "macant", ale też nie słyszałam narzekania. Wiem, że dla niektórych to temat tabu, natomiast ja totalnie nie mam problemu z takimi pytaniami. Dla mnie to jest proste: nie mam piersi, chcę mieć piersi, robię piersi. Ani to skandal, ani wstyd, ani powód do dumy, czy chwalenia. Cycki to cycki - podsumowała.