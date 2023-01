Maja Bohosiewicz żąda zniknięcia alkoholu z przestrzeni publicznej: "To normalizowanie CHLANIA w tym CHORYM kraju"

incognito 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

To właśnie zakazy sprawiają, że alkohol najbardziej kusi. Zakazany owoc. A udowodnione jest, że poczucie winy i wstydu jest często czynnikiem w rozwoju uzależnienia. W Polsce podejście do alkoholu jest bardzo negatywne. To temat tabu. Aż do 18. r.ż. ludziom nie wolno nawet wspomnieć słowa alkohol, przez co rodzice nie uczą dzieci kultury picia (często sami jej nie mają), a człowiek czeka do 18-stki, żeby nareszcie się nachlać tej zakazanej ambrozji. Mam koleżankę, która była tak wychowywana. Nie wolno było jej zjeść nawet czekoladki z likierem. Wpadła w alkoholizm zaraz po 18. urodzinach. Zaczęła chlać, bo już mogła. Ja jako nastolatka dostawałam w domu małe ilości słabego alkoholu na spróbowanie, żeby mnie nie kusił zakazany owoc. Rodzice uczyli mnie, że mocnych alkoholi nie należy pić, że pije się tylko małe ilości alkoholu na specjalne okazje i że upijanie się jest poniżej godności. Wyrosłam w poczuciu, że alkohol to nic specjalnego. Mogę go pić, ale nie muszę. Od zawsze piję jeden kieliszek wina rocznie, a do monopolowego chodzę po piwo bezalkoholowe.