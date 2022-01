Czym zajmuje się mąż Mai Bohosiewicz? Oto BIZNESY obrotnego Tomasza Kwaśniewskiego: suplementy, apartamenty nad morzem, nowe technologie...

Choć Maja Bohosiewicz dopracowała zdolności influencerskie niemal do perfekcji, a na jej koncie codziennie pojawiają się relacje z prozy życia, to o sferze zawodowej swojego męża wspomina dość rzadko. Do tej pory wiadomo było jedynie, że Tomasz Kwaśniewski prowadzi intratne biznesy i na tym buduje karierę zawodową, jednak nie było do końca jasne, w co inwestuje.