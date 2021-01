Maja Bohosiewicz wspomina swój ślub: "Szłam ze złotą torebeczką, żebym mogła ZWYMIOTOWAĆ"

Każdy w rodzinie przechodził wtedy rotawirusa, tylko ja i mój mąż nie. W dzień swojego ślubu obudziłam się i właśnie tego dnia dopadł mnie rotawirus. Więc jeżeli możesz sobie wyobrazić najbardziej niesceniczną i "niewyglądową" chorobę świata, to jest to rotawirus . Umówmy się, on się nie komponuje dobrze z białą sukienką - zdradziła Maja.

Wychodzi na to, ze dzwonię do fryzjera, że chyba nie przyjadę, bo siedzę na kroplówce. Myślę, że chyba musimy to odwołać, bo nie jestem w stanie wstać. Po prostu mdleję... Więc dwie godziny przed ślubem wpadam do fryzjera... Zostałam umalowana na szybko, mówię "mam to w nosie", nawet nie patrzyłam do lustra! Dziewczyny mnie zapięły w tę sukienkę i do samego końca szłam naprawdę ze złotą torebeczką, taką prezentową, żebym mogła ewentualnie do niej zwymiotować - dodała aktorka.