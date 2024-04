Afera po odcinku "Kuchennych rewolucji". Widzowie dopytują właścicieli: "Czemu OKŁAMALIŚCIE ludzi?". Jest "reakcja"

Burza po odcinku "Kuchennych rewolucji"

Szybko wyszło na jaw, że pan Tomasz cierpi na chorobę alkoholową. Jego partnerka Marta uparcie broniła go przez Magdą Gessler, co nieszczególnie pomogło dalszym rewolucjom.

To miejsce nie przyciąga, to miejsce odraża. Jest po prostu pusto i bardzo nieprzyjemnie. (...) On nie jest zdolnym kucharzem, bo nie potrafi gotować. To, co podaje, jest niejadalne - wyrokowała restauratorka.