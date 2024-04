"Kuchenne Rewolucje". Magda Gessler się PODDAŁA. Brud, pijany kucharz i brak organizacji ją przerosły. "Jestem WKU*WIONA"

Magda Gessler od lat przemierza Polskę, aby pomagać restauratorom, którzy nie radzą sobie z prowadzeniem biznesu. Przez ten czas prowadząca "Kuchennych Rewolucji" spotkała się już z brudem, słabym jedzeniem i właścicielami, którzy byli na skraju załamania nerwowego. To, co zastała w Łodzi, przerosło jej najśmielsze oczekiwania. Już od wejścia Magda Gessler nie kryła swojego rozczarowania , zarówno nazwą, która według niej była odpychająca, jak też panującym wszędzie brudem. Dodatkowo szef kuchni, a prywatnie partner właścicielki lokalu, był pod wpływem alkoholu.

Bałagan, syf, najstarszy sprzęt, który w życiu widziałam. To jest tragedia. Ja jestem załamana, to jest graciarnia. Spróbuj z tego zrobić porządek, ale ja nie wiem, co z tym zrobić - podsumowała Magda Gessler.