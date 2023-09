AFERA po pierwszym odcinku 8. edycji "Love Island". Widzowie grzmią. Dostało się produkcji: "CHORE"

Pierwszy odcinek 8. edycji "Love Island". Co się działo?

Choć w poniedziałek w TV4 wyemitowano dopiero premierowy odcinek "Love Island" , już sporo się działo. W willi jako pierwsze pojawiły się dziewczyny, wśród których znalazły się Weronika , Lori , Karolina , i dwie Anie. Później poznaliśmy męskie grono, czyli Bartka , Adama , Armina , Arka i Mateusza. Dość szybko doszło do sparowania uczestników, którzy następnie musieli wskazać duet, który według nich ma najmniejsze szanse na stworzenie udanej relacji. Padło na Anię i Mateusza , którzy trafili na siebie na skutek wyborów pozostałych islanderów.

Jedno z Was opuści wyspę miłości jeszcze dziś. Decyzja kto, należy do Was - zakomunikowała niespodziewanie Karolina Gilon.