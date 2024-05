Afera pod nagraniem Małgorzaty Rozenek z okazji Dnia Matki: "Dlaczego życzenia składane W TOALECIE i w nakryciu głowy?". Ruszyła z ripostą

Facet 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Ja to się zawsze zastanawiam jak musi wygladać ich codzienne życie. Kobieta bez żadnego talentu uparcie od lat próbująca jakoś zaistnieć, latająca non stop z aparatem, żeby uwiecznić cokolwiek, co się nada do opublikowania. Angażuje w to całą rodzinę, która pewnie ma już tego wszystkiego serdecznie dośc. Wszystko udawane, te domy, stroje. Wszystko wyreżyserowane, mające udawać sielskie i anielskie życie. Tyle tylko, że mało kogo interesuje życie tej Pani i tego jej Radzia, którego również przebiera w coraz to bardziej wykwintne stroje, próbując zrobić z niego kogoś, kim nigdy nie był i nie będzie. A największą bekę z tego to ma pewnie jej były mąż, który patrzy na tą całą szopkę z politowaniem, dziękując opatrzności, że się od tej pani w porę wymiksował.