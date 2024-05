Małgorzata Rozenek PRĘŻY mięśnie na obozie Anny Lewandowskiej. Robi wrażenie? (ZDJĘCIA)

Ale beka 13 min. temu zgłoś do moderacji 21 8 Odpowiedz

Trzaskowski zaprał się Sam !!!!!Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał rozporządzenie w sprawie "standardów równego traktowania". Sprawę skomentował nawet Elon Musk. "Bezwstydnie kopiują głupie rzeczy z Ameryki. Jakie to żenujące"- napisał właściciel portalu X hipokryzja kazał zdjąć krzyże z urzędów w Warszawie a sam się pucował z rabinami na chanuce. Co za hipokryzja neutralność wprowadza😂😂😂😂🤧🤧wybory prezydenckie przegrane. Tusk zaciera ręce może on mu ten pomysł podsunął albo Trzaskowski taki mądry z natury. Hołownia się samozaorał wbijaniem w ziemię Władka naszymi rękami a Trzaskowski usunięciem krzyży a świętowaniem chanuki. Tusk wycina konkurencję cwaniak