Małgorzata Rozenek wybrała się na obóz Anny Lewandowskiej. Taką dostała KARĘ za 30-sekundowe spóźnienie na trening

Hey 18 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Ja muszę naprawdę to z siebie wyrzucić,bo powoli wkurza mnie promowanie "gwiazd",które zaistniały, dzięki temu, że są żoną,czy mężem kogoś znanego(jak w przypadku Lewandowskiej). Jednak jeszcze gorsze jest promowanie kogoś, kto nie wiem naprawdę kim jest Rozenek.Żoną Majdana???!!!Nie wiem...może ktoś mi to uświadomi,bo dla mnie, to osoba,o której nikt nie chce ani mówć,ani pisać,a ona na siłę,resztką sił praktycznie,robi wszystko, żeby być na topie.To jest żenada....a co robi Radziu?Nic. Cieszy się,że ma taką "zaradną"żonę...która o wszystko zadba,też o to, żeby czasami jej nie zwiał