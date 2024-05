Małgorzata Rozenek znów PODZIELIŁA widzów po ostatnim odcinku jej show. Internauci komentują: "Pretensjonalna" vs. "Jesteś motywacją"

dfhj 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mnie to trochę śmieszy, że dojrzała kobieta , matka 3 dzieci zajmuje się wchodzeniem na komin. Jak masz ochotę wspinać się na kominy, to się wspinaj, ale to zajęcie nie ma żadnego sensu. Lepiej być zrobiła, jakbyś poszła pracować jako wolontariuszka do hospicjum. Tyle, że hospicjum nie jest tak medialne i sexy jak pokazywanie wypiętych pośladków wspinając się na komin. Próżna i narcystyczna Gośka sama powiedziała, że trudno jej skupić się na innych, musi być w centrum zainteresowania