Małgorzata Rozenek przeszła metamorfozę. Teraz ma włosy do pępka (FOTO)

Niemniej jednak, choć Rozenek pieczołowicie stara się utrzymać miano jednej z najatrakcyjniejszych polskich gwiazd, to do swojego wizerunku podchodzi z dystansem . W mediach społecznościowych regularnie możemy zobaczyć jej "naturalne lico", a sama celebrytka otwarcie mówi o korzystaniu z dobrodziejstw klinik urody.

Małgorzata Rozenek przeszła metamorfozę. Teraz ma włosy do pępka

Od dawna namawiam Radka na laser, który odmłodzi mu skórę. Już dwa razy go umawiałam, ale za każdym razem mu coś wypadało. On nie lubi takich zabiegów. Wbrew pozorom nie jest osobą, która korzysta z medycyny estetycznej. A szkoda [...] Będę z wszystkich sił próbowała go na ten laser wysłać, bo to super rzecz - wyznała w archiwalnym wywiadzie dla "Faktu".