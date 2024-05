Małgorzata Rozenek pozuje z koleżankami. Internauta: "ATAK KLONÓW". Aż tak? (FOTO)

Majówka 2024 nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Wie o tym doskonale rodzina Małgosi Rozenek, która podobnie jak w zeszłym roku wybrała się na pierwszy majowy weekend do Turcji. Choć rodzina Majdanów zameldowała się już na lotniku, co oczywiście zostało odnotowane w mediach społecznościowych, to echa ich wczasów wciąż wybrzmiewają w mediach społecznościowych.